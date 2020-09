Programmi TV di stasera, venerdì 25 settembre 2020. Su Italia1 Roberto Giacobbo con «Freedom – Oltre il confine» (Di venerdì 25 settembre 2020) Roberto Giacobbo Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show Seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Questa settimana Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini dovrà vedersela con Levante, Carolina Rey con Arisa, Carmen Russo prenderà invece le sembianze di Sabrina Salerno, Giulia Sol onorerà il mito di Whitney Houston, Sergio Muniz vestirà i panni di Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni quelli di Alan Sorrenti e Pago si metterà alla prova con Gianni Morandi. Virginio sarà Diodato mentre Luca Ward diventerà Ligabue. Come sempre a giudicare i 10 protagonisti, saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, accompagnati da un giudice d’eccezione, l’attore Lino Guanciale. E nei panni di quale artista si presenterà ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020)Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show Seconda puntata di Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Questa settimana Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini dovrà vedersela con Levante, Carolina Rey con Arisa, Carmen Russo prenderà invece le sembianze di Sabrina Salerno, Giulia Sol onorerà il mito di Whitney Houston, Sergio Muniz vestirà i panni di Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni quelli di Alan Sorrenti e Pago si metterà alla prova con Gianni Morandi. Virginio sarà Diodato mentre Luca Ward diventerà Ligabue. Come sempre a giudicare i 10 protagonisti, saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, accompagnati da un giudice d’eccezione, l’attore Lino Guanciale. E nei panni di quale artista si presenterà ...

XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - italiaserait : Stasera in TV 25 Settembre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - Divinidoles : RT @XFactor_Italia: Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro @mikasounds.… - IlSensoDiCerte : RT @applelally: Programmi per stasera? Io pensavo serata pazzerella: pigiama a maniche lunghe, camomilla alla vaniglia, “Come eravamo” e an… - gioosw : Anche stasera guarderò xf, chissà tra quanto lo abbandonerò come faccio con tutti i programmi da 2-3 anni -