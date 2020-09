Profilattici usati lavati e rimodellati rivenduti come se fossero nuovi (Di venerdì 25 settembre 2020) Un caso incredibile a cui si stenta a credere. I Profilattici usati venivano rimodulati per poi essere rivenduti. Migliaia di persone a rischio infezione Fonte Facebook – Quel che non sapeviPuò sembrare un racconto comico ed invece è tutto vero. In Vietnam, per l’esattezza in un magazzino nei pressi di Ho Chi Minh, la polizia ha scoperto e sequestrato migliaia di preservativi usati, circa 360 Kg equivalenti a 345mila pezzi. La segnalazione è arrivata da parte di un residente di zona. Secondo le indagini venivano rimodellati e poi rimessi sul mercato come se fossero nuovi. La vicenda riportata in Inghilterra da “L’Indipendent” di primo impatto fa un po’ sorridere, ma facendo ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020) Un caso incredibile a cui si stenta a credere. Ivenivano rimodulati per poi essere. Migliaia di persone a rischio infezione Fonte Facebook – Quel che non sapeviPuò sembrare un racconto comico ed invece è tutto vero. In Vietnam, per l’esattezza in un magazzino nei pressi di Ho Chi Minh, la polizia ha scoperto e sequestrato migliaia di preservativi, circa 360 Kg equivalenti a 345mila pezzi. La segnalazione è arrivata da parte di un residente di zona. Secondo le indagini venivanoe poi rimessi sul mercatose. La vicenda riportata in Inghilterra da “L’Indipendent” di primo impatto fa un po’ sorridere, ma facendo ...

