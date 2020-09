Procura, perdiamo un grande magistrato I funerali di Preteroti si terranno sabato (Di venerdì 25 settembre 2020) Un cordoglio unanime e trasversale quello per la morte di Nicola Preteroti, il pubblico ministero di 42 anni che è mancato nella mattinata di giovedì 24 settembre. I funerali si terranno sabato 26 settembre alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo a Bergamo. Una rossa è stata attaccata sullo stipite della porta di entrata del suo ufficio e un’altra bianca sulla sedia . Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 settembre 2020) Un cordoglio unanime e trasversale quello per la morte di Nicola, il pubblico ministero di 42 anni che è mancato nella mattinata di giovedì 24 settembre. Isi26 settembre alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo a Bergamo. Una rossa è stata attaccata sullo stipite della porta di entrata del suo ufficio e un’altra bianca sulla sedia .

webecodibergamo : Procura, perdiamo un grande magistrato I funerali di Preteroti si terranno sabato - mairzuc23 : @caste79 @tancredipalmeri Che poi come funzionerebbe? Il presidente o il dirigente vanno negli spogliatoi e dicon… - tormentony : RT @MarcoBenatti_: @Phaelon2 @giuliaselvaggi2 @elevisconti Ci sono più parlamentari in procura che in Parlamento Ma la rappresentatività re… - MarcoBenatti_ : @Phaelon2 @giuliaselvaggi2 @elevisconti Ci sono più parlamentari in procura che in Parlamento Ma la rappresentativi… -

Ultime Notizie dalla rete : Procura perdiamo Procura, perdiamo un grande magistrato I funerali di Preteroti si terranno sabato L'Eco di Bergamo Procura, perdiamo un grande magistrato I funerali di Preteroti si terranno sabato

Un cordoglio unanime e trasversale quello per la morte di Nicola Preteroti, il pubblico ministero di 42 anni che è mancato nella mattinata di giovedì 24 settembre. I funerali si terranno sabato 26 set ...

Willy Monteiro, convocato in procura il quinto passeggero dell’Audi dei fratelli Bianchi

Convocato in procura il quinto occupante dell’Audi che ha consentito ai quattro presunti aggressori di Willy Monteiro di fuggire dopo il pestaggio. Sulla morte di Willy Monteiro le indagini vanno avan ...

Un cordoglio unanime e trasversale quello per la morte di Nicola Preteroti, il pubblico ministero di 42 anni che è mancato nella mattinata di giovedì 24 settembre. I funerali si terranno sabato 26 set ...Convocato in procura il quinto occupante dell’Audi che ha consentito ai quattro presunti aggressori di Willy Monteiro di fuggire dopo il pestaggio. Sulla morte di Willy Monteiro le indagini vanno avan ...