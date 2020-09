PRIMA MANIFESTAZIONE A ROMA DELLA COMUNITA’ CINESE CONTRO IL PCC CHE HA CREATO IL VIRUS COME ARMA BIOLOGICA IL 1 OTTOBRE SARA’ UNA DATA STORICA | ALTRO CHE NEGAZIONISTI !

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ve lo avevamo anticipato negli articoli precedenti che anche la ComunitàItaliana si sarebbe fatta sentire.Infatti il 1dalle 14 alle 18 a Piazza Dell’Esquilino a( dietro piazza Santa Maria Maggiore ), dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni da parteQuestura, si potrà finalmente manifestare pacificamenteil Partito Comunistache hailCovid nel Laboratorio di Wuhan.Questo argomento ha avuto grande visibilità negli ultimi giorni grazie all’intervista rilasciata dalla Dottoressa Li-Meng Yan, famosa Virologa che è dovuta scappare in USA per non subire ripercussioni,invece è successo a molti suoi colleghi rimasti in Cina.La ...