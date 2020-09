Preservativi usati, lavati e rivenduti come nuovi: maxi sequestro di 345mila condom, “chi li ha usati è a rischio” (Di venerdì 25 settembre 2020) Raccoglievano i Preservativi usati, li lavavano e poi li rimodellavano per rimetterli sul mercato e rivenderli spacciandoli per nuovi. Un sistema collaudato, che è stato scoperto dalla polizia in Vietnam: secondo quanto riferisce l‘Independent che dà la notizia, nel blitz sono stati sequestrati oltre 340mila condom usati che erano stati inzuppati in acqua bollente e rimodellati su un fallo di legno per essere rivenduti come nuovi. E subito è scattato l’allarme: chi li ha usati è a rischio infezioni o gravidanze indesiderate. A far scoprire la truffa è stata la segnalazione di un residente nella zona dove si trova il magazzino usato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Raccoglievano i, li lavavano e poi li rimodellavano per rimetterli sul mercato e rivenderli spacciandoli per. Un sistema collaudato, che è stato scoperto dalla polizia in Vietnam: secondo quanto riferisce l‘Independent che dà la notizia, nel blitz sono stati sequestrati oltre 340milache erano stati inzuppati in acqua bollente e rimodellati su un fallo di legno per essere. E subito è scattato l’allarme: chi li haè a rischio infezioni o gravidanze indesiderate. A far scoprire la truffa è stata la segnalazione di un residente nella zona dove si trova il magazzino usato per ...

