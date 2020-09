Pomeriggio 5 | la puntata di oggi | 25 settembre 2020 | anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 settembre 2020) Sta per cominciare5, per l’ultimo appuntamento della settimana ovviamente condotto dad’Urso. Anchesu Canale 5 dalle 17 tutti i temi più caldi della giornata.Cinque: quando va in onda,, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultimasi è parlato ancora di un caso di plagio da parte di sedicenti predicatori ai danni di persone fragili. In collegamento una mamma disperata per la situazione della figlia, caduta nelle grinfie di un millantatore. “Mia figlia è spenta. Non è più lei. Lui le avrebbe detto che se non avesse seguito Dio sarebbe morta. Poi lei ha scoperto di avere un tumore e ha pensato che lui avesse ragione. Mia figlia ha dovuto ...