Pneumologo del Mondaldi-Cotugno: «Non ho mai tolto la mascherina, neanche in estate» (Di venerdì 25 settembre 2020) Giuseppe Fiorentino, direttore di Pneumologia dell’Azienda dei Colli, ha parlato a Repubblica dell’ordinanza del governatore De Luca sull’obbligo delle mascherine per strada «Io non l’ho mai tolta. neanche questa estate. E ritengo che indossare la mascherina dovrebbe diventare un’abitudine, come allacciarsi le scarpe. Non so per quanto tempo ancora, ma sarà un gesto collegato alla quotidianità» Questo perché il virus è anche nell’aria «Il virus può rimanere per un tempo variabile in sospensione nell’aria, quindi se attraversiamo un’area dove ha respirato, e soprattutto tossito, un individuo infetto, quel virus avrà un accesso facilitato nelle vie respiratorie. E, poiché i contagi sono in aumento, vuol dire che oggi siamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) Giuseppe Fiorentino, direttore di Pneumologia dell’Azienda dei Colli, ha parlato a Repubblica dell’ordinanza del governatore De Luca sull’obbligo delle mascherine per strada «Io non l’ho mai tolta.questa. E ritengo che indossare ladovrebbe diventare un’abitudine, come allacciarsi le scarpe. Non so per quanto tempo ancora, ma sarà un gesto collegato alla quotidianità» Questo perché il virus è anche nell’aria «Il virus può rimanere per un tempo variabile in sospensione nell’aria, quindi se attraversiamo un’area dove ha respirato, e soprattutto tossito, un individuo infetto, quel virus avrà un accesso facilitato nelle vie respiratorie. E, poiché i contagi sono in aumento, vuol dire che oggi siamo ...

napolista : Pneumologo del Mondaldi-Cotugno: «Non ho mai tolto la mascherina, neanche in estate» - ilNapolista - LaDuraVeritaWP : @Zanarkander @MediasetTgcom24 Probabilmente Lei parla in veste di medico: pneumologo, cardiologo o neurologo? Forse… - SignorErnesto : RT @claudiomontar: #reinfezioni Spagnole frettolose Gli esperti (pensano) che si tratti di ricadute del virus che era latente ma non era s… - AdrianaSpappa : RT @claudiomontar: #reinfezioni Spagnole frettolose Gli esperti (pensano) che si tratti di ricadute del virus che era latente ma non era s… - claudiomontar : #reinfezioni Spagnole frettolose Gli esperti (pensano) che si tratti di ricadute del virus che era latente ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Pneumologo del Il grazie e il saluto di Noceti, primario di Pneumologia che aveva rinviato il pensionamento per restare in trincea durante l'emergenza Covid TargatoCn.it Boris Johnson critica gli italiani ma è calabrese il medico che lo ha salvato dal Coronavirus

Originario di Catanzaro, lo pneumologo si è laureato nel 1995 in Italia prima di ... Il fratello Paolo, parlando all'Agi nei giorni del ricovero del premier inglese, aveva detto: "Sa dell'improvvisa ...

S. Matteo, ricoveri in crescita pronto il piano d’emergenza

Oggi i pazienti Covid sono 22 per 27 posti. Sei di questi sono in terapia intensiva Il dg Carlo Nicora: «In pochi giorni possiamo tornare a 200 letti come a marzo» Donatella Zorzetto / PAVIA Pazienti ...

Originario di Catanzaro, lo pneumologo si è laureato nel 1995 in Italia prima di ... Il fratello Paolo, parlando all'Agi nei giorni del ricovero del premier inglese, aveva detto: "Sa dell'improvvisa ...Oggi i pazienti Covid sono 22 per 27 posti. Sei di questi sono in terapia intensiva Il dg Carlo Nicora: «In pochi giorni possiamo tornare a 200 letti come a marzo» Donatella Zorzetto / PAVIA Pazienti ...