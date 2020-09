Peter Pan | Yara Shahidi sarà Trilli nel film live-action della Disney

(Di venerdì 25 settembre 2020) Saràl'interpretefatinanella versionediPan, uno dei classici dell'animazione. La versionediPan ha trovato l'interprete di: la simpatica fatina amica del protagonista sarà interpratata da. La star di Grown-ish ha infatti ottenuto la parte nel progetto, anticipando così un importante cambiamento di look del personaggio.

DisneyPlusIT : Non smettiamo di imparare da Peter Pan! Buona #GiornataMondialeDeiSogni! #DisneyPlus - PeTeR_PaN_26 : @1Directionokk dale - mindismush : POC TINKERBELL POC TINKERBELL POC TINKERBELL POC TINKERBELL POC TINKERBELL POC TINKERBELL POC TINKERBELL POC TINKER… - Stay_Nerd : Peter Pan: Yara Shahidi vestirà i panni di Trilly nel live action - interstellaland : Non sapevo che avrebbero fatto il live action di Peter Pan ?? -

Il cast di Peter Pan and Wendy di David Lowery inizia a prendere forma: dopo l'annuncio degli interpreti di Peter e Wendy arriva anche quello dell'attrice che interpreterà Trilli, Yara Shahidi.