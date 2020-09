Pesca illegale all’interno delle acque territoriali italiane: la Guardia Costiera di Lampedusa ferma peschereccio tunisino [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella serata del 23 settembre, un assetto aereo in pattugliamento nell’ambito della Joint Operation Themis, coordinata dall’agenzia Frontex (European Border and Coast Guard Agency), ha avvistato alcuni motoPesca tunisini in presunta attività di Pesca all’interno delle acque territoriali italiane e ha successivamente informato il Centro Controllo Nazionale Pesca presso il Comando Generale della Guardia Costiera. A seguito della segnalazione, è stato disposto l’immediato impiego delle motovedette in servizio presso la Guardia Costiera di Lampedusa che, con personale ispettore Pesca a bordo, hanno intercettato un ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Nella serata del 23 settembre, un assetto aereo in pattugliamento nell’ambito della Joint Operation Themis, coordinata dall’agenzia Frontex (European Border and Coast Guard Agency), ha avvistato alcuni mototunisini in presunta attività diall’internoe ha successivamente informato il Centro Controllo Nazionalepresso il Comando Generale della. A seguito della segnalazione, è stato disposto l’immediato impiegomotovedette in servizio presso ladiche, con personale ispettorea bordo, hanno intercettato un ...

