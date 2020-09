Pesanti accuse a Barilla per insetti nella pasta: arriva la replica ufficiale (Di venerdì 25 settembre 2020) Sta diventando virale in queste ore un video che ci mostra insetti nella pasta Barilla. Si tratta di un video amatoriale di denuncia con cui una cliente ha provato a dimostrare lo scarso controllo qualità da parte dell’azienda prima del lancio di un suo prodotto sul mercato. Il noto marchio, dunque, a fine settembre è finito al centro di una nuova polemica, dopo l’utilizzo del brand all’interno di una campagna social da parte della Lega e di Salvini, come vi abbiamo riportato alcune settimane fa. Dure critiche a Barilla per insetti nella pasta, ma arriva una risposta dell’azienda Ad oggi, una comunicazione ufficiale vera e propria non è stata rilasciata da ... Leggi su bufale (Di venerdì 25 settembre 2020) Sta diventando virale in queste ore un video che ci mostra. Si tratta di un video amatoriale di denuncia con cui una cliente ha provato a dimostrare lo scarso controllo qualità da parte dell’azienda prima del lancio di un suo prodotto sul mercato. Il noto marchio, dunque, a fine settembre è finito al centro di una nuova polemica, dopo l’utilizzo del brand all’interno di una campagna social da parte della Lega e di Salvini, come vi abbiamo riportato alcune settimane fa. Dure critiche aper, mauna risposta dell’azienda Ad oggi, una comunicazionevera e propria non è stata rilasciata da ...

clikservernet : Pesanti accuse a Barilla per insetti nella pasta: arriva la replica ufficiale - Noovyis : (Pesanti accuse a Barilla per insetti nella pasta: arriva la replica ufficiale) Playhitmusic -… - pairsonnalitesF : Grande Fratello Vip, Lorella Cuccarini replica agli insulti di Tommaso Zorzi: 'Non posso permetterlo': Il noto infl… - 140caratteracci : e qui iniziano a volare accuse e parole pesanti tra le colleghe che si indicano a vicenda come accaparratrici di fa… - goodyearsz : e comunque attenti a quello che dite, stai facendo accuse pesanti e fossi in te non ne parlerei con così tanta legg… -