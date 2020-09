"Perché è un miracolo che il Cav sia vivo e quella follia di Salvini": le due bombe di Vittorio Feltri (Di venerdì 25 settembre 2020) Un Vittorio Feltri a tutto campo, quello intervistato a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, la puntata è quella di giovedì 24 settembre. Si parla di centrodestra e dei suoi leader. Il direttore ha recentemente scritto su Matteo Salvini: "Tiri fuori le palle". E da quello si parte: "Sì, lo penso tutto sommato - ragiona Feltri -. Non ho niente contro Salvini, anzi ho anche simpatia per lui. Ma ultimamente non ho capito le sue mosse". Gli errori più evidenti? Troppi mojito? "No, ognuno si beve quello che vuole. Ma cosa c'entra...", risponde secco il direttore. "Però l'immagine in spiaggia...". "Ma chi se ne frega. Abbiamo visto anche Aldo Moro in spiaggia. Se ce la prendiamo con queste cose siamo rimasti davvero all'oratorio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Una tutto campo, quello intervistato a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, la puntatadi giovedì 24 settembre. Si parla di centrodestra e dei suoi leader. Il direttore ha recentemente scritto su Matteo: "Tiri fuori le palle". E da quello si parte: "Sì, lo penso tutto sommato - ragiona-. Non ho niente contro, anzi ho anche simpatia per lui. Ma ultimamente non ho capito le sue mosse". Gli errori più evidenti? Troppi mojito? "No, ognuno si beve quello che vuole. Ma cosa c'entra...", risponde secco il direttore. "Però l'immagine in spiaggia...". "Ma chi se ne frega. Abbiamo visto anche Aldo Moro in spiaggia. Se ce la prendiamo con queste cose siamo rimasti davvero all'oratorio del ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché è Attenzione alla tassa sui rifiuti: perché si rischia l'impennata ilGiornale.it Courier spiega perché ora Nadal avrà più difficoltà nel conquistare il Roland Garros

La prossima settimana il mondo del tennis inizierà un torneo definito anche come il "regno di Rafael Nadal" Non stiamo parlando di Maiorca, località dove è nato l'attuale numero 2 al mondo ma bensì di ...

Cliente infuriata distrugge gli scaffali nel negozio perché non vuole rispettare le regole anti Covid

Un video pubblicato recentemente sul Web mostra il momento in cui una cliente infuriata distrugge gli scaffali dove sono esposte delle bottiglie di vino in un negozio di alimentari, dopo che il person ...

