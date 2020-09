Per Zaia "il voto è una protesta verso Roma" (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - "è stata una vittoria strepitosa, che corona la mia storia da leghista: mai avuto altre militanze. Nel 2010, la mia prima elezione fu meramente politica: tanto valeva il centrodestra, tanto ho preso io". è l'analisi del risultato elettorale e del suo successo personale che fa il governatore del Veneto Luca Zaia in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Zaia alla luce del suo 76,79% oggi può dire: "Questo voto è il riconoscimento del mio lavoro da parte dei veneti. Ma anche un segno di protesta verso Roma. Civile, ma protesta". E osserva ancora che "nel 2020 il rapporto tra cittadini e governatore diventa viscerale. Prima il governatore era su un piedistallo, ora ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - "; stata una vittoria strepitosa, che corona la mia storia da leghista: mai avuto altre militanze. Nel 2010, la mia prima elezione fu meramente politica: tanto valeva il centrodestra, tanto ho preso io".; l'analisi del risultato elettorale e del suo successo personale che fa il governatore del Veneto Lucain un'intervista al 'Corriere della Sera'.alla luce del suo 76,79% oggi può dire: "Questo; il riconoscimento del mio lavoro da parte dei veneti. Ma anche un segno di. Civile, ma". E osserva ancora che "nel 2020 il rapporto tra cittadini e governatore diventa viscerale. Prima il governatore era su un piedistallo, ora ...

