Per l’Oms è l’Italia il modello da seguire nel contrasto al Covid-19. Secondo gli esperti “il governo e la comunità hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia”. (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre le opposizioni fanno a gara nel denunciare ritardi e problemi nella gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus da parte del governo, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) li smentisce e continua a descrivere il nostro Paese come un modello per l’intero pianeta. “L’Italia è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Questo quanto si legge sulla pagina dell’Oms con un tweet in cui è stato allegato anche un video nel quale gli esperti raccontano, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre le opposizioni fanno a gara nel denunciare ritardi e problemi nella gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus da parte del, l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) li smentisce e continua a descrivere il nostro Paese come unper l’intero pianeta. “L’Italia è stato il primo paese occidentale a essere pesantemente colpito dal-19. Ile la comunità, a tutti i livelli,reagito con forza eladell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”. Questo quanto si legge sulla pagina dell’Oms con un tweet in cui è stato allegato anche un video nel quale gliraccontano, ...

Akinato72444362 : RT @LaNotiziaTweet: Per l’Oms è l’Italia il modello da seguire nel contrasto al Covid-19. Secondo gli esperti “il governo e la comunità han… - moneypuntoit : ?? Coronavirus, l'OMS elogia l'Italia con un video su Twitter per la sua gestione della pandemia ?? - EttoreGiuliano : RT @RepubblicaTv: L'Oms loda l'Italia: 'Ha mostrato come fronteggiare il Covid 19': L'Organizzazione mondiale della sanità porta ad esempio… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: Per l’Oms è l’Italia il modello da seguire nel contrasto al Covid-19. Secondo gli esperti “il governo e la comunità han… - cristiana_viola : RT @alessiarotta: Siamo stati colpiti per primi in Europa ma abbiamo reagito con forza, ribaltando la traiettoria dell’epidemia. Per l’OMS… -

Ultime Notizie dalla rete : Per l’Oms «No al saluto col gomito», l'Oms lo ribadisce Corriere della Sera