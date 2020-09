Per la riforma della legge elettorale torniamo alla proposta di Einaudi (Di venerdì 25 settembre 2020) La riforma della legge elettorale doveva essere la precondizione che avrebbe garantito il sostegno del Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari da parte del Pd.La riforma non c’è stata, ma il Pd ha sostenuto il Sì che ha vinto con il 70% circa al referendum. In cambio il Pd si era accontentato dell’adozione del testo unificato che adesso dovrebbe andare in discussione.Oggi, però, il dibattito si è riacceso e credo che +Europa debba inserirsi in con l’unica proposta seria possibile se si ha a cuore il bene del Paese: introdurre anche in Italia uno di questi due sistemi (o anche entrambi in caso si volesse usare dei sistemi leggermente diversi per Camera e Senato): il voto singolo trasferibile e/o ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Ladoveva essere la precondizione che avrebbe garantito il sostegno del Sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari da parte del Pd.Lanon c’è stata, ma il Pd ha sostenuto il Sì che ha vinto con il 70% circa al referendum. In cambio il Pd si era accontentato dell’adozione del testo unificato che adesso dovrebbe andare in discussione.Oggi, però, il dibattito si è riacceso e credo che +Europa debba inserirsi in con l’unicaseria possibile se si ha a cuore il bene del Paese: introdurre anche in Italia uno di questi due sistemi (o anche entrambi in caso si volesse usare dei sistemirmente diversi per Camera e Senato): il voto singolo trasferibile e/o ...

amnestyitalia : “Condotta negligente”: di questo deve rispondere l’agente che uccise #BreonnaTaylor. Le leggi del Kentucky sull’uso… - NicolaPorro : Riforma di #Dublino,#vonderLeyen ne dice un'altra delle sue: non si farà. Adesso la #Politica si divide sulla nuova… - Azione_it : 'Nelle linee guida per il #RecoveryFund il Governo indica la riforma della #giustizia civile e penale come 'priorit… - fracapone59 : RT @Azione_it: 'Nelle linee guida per il #RecoveryFund il Governo indica la riforma della #giustizia civile e penale come 'prioritarie'. Ri… - coiluii : @s_margiotta @pdnetwork @VincenzoDeLuca @micheleemiliano @EugenioGiani @PdBasilicata @DarioStefano @giannipittella… -

Ultime Notizie dalla rete : Per riforma Riforma pensioni, ultime: salta tavolo tra Governo e sindacati? Catalfo in quarantena Pensioni Per Tutti Corsa alla manovra, almeno cinque miliardi in più per gli assegni unici per i figli

L’assegno unico resta strettamente legato alla riforma complessiva del fisco che il premier ... In pole rimane il superamento del meccanismo di saldo-acconto per le partite Iva, passando al sistema di ...

Spadafora a Malagò: "Preoccupati solo dal rinnovamento dei dirigenti"

"Ho il dubbio che la negatività dei vostri giudizi sul testo unico della legge di riforma dello sport dipenda dal rinnovamento ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...

L’assegno unico resta strettamente legato alla riforma complessiva del fisco che il premier ... In pole rimane il superamento del meccanismo di saldo-acconto per le partite Iva, passando al sistema di ..."Ho il dubbio che la negatività dei vostri giudizi sul testo unico della legge di riforma dello sport dipenda dal rinnovamento ... Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...