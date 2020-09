“Pensavamo ci Fosse Tempo Pieno” | Genitori Dimenticano Figlio di 7 Anni a Scuola a Cambiago

Leggi su youreduaction

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il bimbo di 7è uscito daalle 12.30 ma non c’era nessuno ad aspettarlo,segnalati alla procura per abbandono. Era uscito assieme ai suoi compagni convinto di rivedere i propriifuori dallama non ha trovato nessuno. Accade a, nel milanese dove nellaelementare di Via Vittorio …