Pedullà | il Napoli aspetterà un’offerta per Koulibaly dal Psg fino a mercoledì

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 settembre 2020) Pochi, pochissimi aggiornamenti sulla situazione del mercato del, che potrebbe in realtà considerarsi anche chiuso, arrivano dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Lo scoglio degli azzurri è stato sicuramente la cessione disu cui il presidente contava per poter investire in nuovi calciatori e ridurre notevolmente il monte ingaggi. Il mercato delè bloccato da. Gli azzurri non aspetteranno più il Manchester City, si attendono novità dal Psg ma è stata fissata una deadline per martedì massimo mercoledì. Ancora fermi anche Younes e Ounas Younes, intanto, ha rifiutato l’Hellas Verona mentre Ounas è lì al momento e non ci sono novità”. L'articolo Pedullà: il ...