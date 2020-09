Pd | Piero De Luca | “Soddisfatti dei risultati | ora andiamo avanti” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – L’analisi del risultato elettorale alle ultime elezioni amministrative, che in provincia di Salerno hanno visto al voto 21 comuni, lascia soddisfatto il partito democratico salernitano. E’ quanto emerge nell’analisi del voto che questa mattina, presso la sede in via Manzo, è stato tracciato da Enzo Luciano, segretario provinciale del partito, e dal deputatoDe. Al loro fianco i sindaci eletti, primi tra tutti Massimo Cariello ad Eboli ed Enzo Servalli a Cava de’Tirreni ai quali non è stato necessario neanche il ballottaggio per riconfermarsi alla guida dei rispettivi comuni. Ma c’è anche il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, che resta sindaco di San Valentino Torio e il giovanissimo Giacomo Orco che vince contro un veterano ...