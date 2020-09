Patto Ue migrazione e asilo, perfino Emergency critica l’Europa (Di venerdì 25 settembre 2020) La possibilità riconosciuta ai Paesi più ostili di scegliere fra la partecipazione al meccanismo dei ricollocamenti e quella di pagare per il rimpatrio dei migranti è la conferma di un'Europa che ha perso il senso del valore della vita umana, sottolinea Emergency Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 settembre 2020) La possibilità riconosciuta ai Paesi più ostili di scegliere fra la partecipazione al meccanismo dei ricollocamenti e quella di pagare per il rimpatrio dei migranti è la conferma di un'Europa che ha perso il senso del valore della vita umana, sottolinea

caritas_milano : Il nuovo Patto UE per la migrazione sancirà la fine di luoghi disumani come Moria? Per parlare della situazione um… - amnestyitalia : Patto su migrazione e asilo dell'Unione europea: più che un nuovo inizio, una falsa partenza. I muri si alzeranno,… - GiuseppeConteIT : Il Patto sulla Migrazione è un importante passo verso una politica migratoria davvero europea. Ora l’@EUCouncil con… - b_delmercato : RT @amnestyitalia: Preoccupa il reiterato ricorso strumentale a standard di sicurezza navale per ostacolare i salvataggi civili nel Mediter… - FirenzePost : Patto Ue migrazione e asilo, perfino Emergency critica l’Europa -