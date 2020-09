Parma: Osorio e Valenti sì. Zeqiri, troppa attesa: sta sfumando (Di venerdì 25 settembre 2020) Due difensori in arrivo per il Parma: l’annunciato Osorio dal Porto e Valenti. Ma il club non ha affondato per Zeqiri che aveva in pugno e così il Losanna, come ha fatto intuire il suo agente, ha ormai un accordo in Inghilterra con il Brighton. Resta in lista il terzino destro Biancone. Foto: sito Porto L'articolo Parma: Osorio e Valenti sì. Zeqiri, troppa attesa: sta sfumando proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Due difensori in arrivo per il: l’annunciatodal Porto e. Ma il club non ha affondato perche aveva in pugno e così il Losanna, come ha fatto intuire il suo agente, ha ormai un accordo in Inghilterra con il Brighton. Resta in lista il terzino destro Biancone. Foto: sito Porto L'articolosì.: staproviene da Alfredo Pedullà.

