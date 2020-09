Parigi, attacco vicino l'ex sede di Charlie Hebdo: quattro feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) Ci sono quattro feriti, due dei quali gravissimi , e due aggressori in fuga dopo un attacco all arma bianca, probabilmente un machete, avvenuto nell 11esimo arrondissement di Parigi, vicino all ex ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 25 settembre 2020) Ci sono, due dei quali gravissimi , e due aggressori in fuga dopo unall arma bianca, probabilmente un machete, avvenuto nell 11esimo arrondissement diall ex ...

Agenzia_Ansa : +++ #Parigi Attacco vicino all'ex sede di Charlie Hebdo, ci sarebbero quattro accoltellati +++ #ANSA - tg2rai : #Francia, a #Parigi attacco vicino la vecchia sede di #CharlieHebdo. Alcune persone ferite a coltellate. Interviene… - Agenzia_Ansa : #Parigi Un individuo sospettato dell'attacco nei pressi della ex sede di Charlie Hebdo a #Parigi è stato fermato vi… - MarioBandini : RT @LookInThyHeart_: C'è stato un attacco all'arma bianca vicino all'ex redazione di Charlie Hebdo. Ci sono almeno tre feriti gravi. L'aggr… - MassimoSantoma2 : RT @senborgonzoni: ?? Parigi, attacco vicino ex redazione Charlie Hebdo: tre feriti gravi È in corso a Parigi un intervento della polizia p… -