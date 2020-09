Parigi | attacco vicino l' ex sede di Charlie Hebdo | 4 feriti | fermato un sospetto

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ci sono quattro, due dei quali gravissimi , e due aggressori in fuga dopo unall arma bianca, probabilmente un machete, avvenuto nell 11esimo arrondissement diall ex ...

PARIGI - 4 feriti, di cui 2 gravi, nell'attentato avvenuto oggi a Parigi nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Due persone sono in fuga a Parigi, nella zona della Bastiglia, dopo aver attacc ...(ANSA) - PARIGI, 25 SET - Ci sono 4 feriti, fra cui una donna nell'attentato avvenuto oggi a Parigi nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo, secondo testimoni oculari. Due persone sono in fuga ...