Parigi | attacco presso ex sede di Charlie Hebdo Due feriti | preso il sospetto attentatore

(Di venerdì 25 settembre 2020) Atorna la paura degli attacchi terroristici di matrice islamica. Un agguato a colpi di mannaia è infatti avvenuto oggi nei pressi della ex redazione dinell'11° arrondissement. ...

Agenzia_Ansa : Due dei feriti nell'attentato di #Parigi sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. I giornalisti di Première lig… - tg2rai : #Francia, a #Parigi attacco vicino la vecchia sede di #CharlieHebdo. Alcune persone ferite a coltellate. Interviene… - Agenzia_Ansa : #Parigi Un individuo sospettato dell'attacco nei pressi della ex sede di Charlie Hebdo a #Parigi è stato fermato vi… - DeelBad : RT @msgelmini: L’aggressione avvenuta a #Parigi nei pressi della vecchia redazione #CharlieHebdo ci riporta con la mente all’attacco terror… - MissEnzuccia : RT @ClaudioDeglinn2: È un clandestino indo-pakistano, l'uomo arrestato per l'attacco terroristico di questa mattina a Parigi. Clandestini c… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi attacco

Nuove notizie giungono da Parigi. Arrestato un 18enne pakistano per l’attentato a Parigi vicino alla ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo. Fermato anche un uomo di 33 anni. Si tratterebbe di un ...(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Solidarietà a Parigi e alla Francia che, con l'attacco di oggi agli ex locali di Charlie Hebdo, vivono ancora una volta l'orrore del terrorismo. I nostri pensieri sono rivolti ...