Parigi | attacco all' arma bianca vicino all' ex redazione di Charlie Hebdo

(Di venerdì 25 settembre 2020) Due persone sono rimaste ferite in un attentato all'sferrato questa mattina nell'undicesimo arrondissement di. L'è avvenuto nei pressi della ex sede della rivista satirica ...

PARIGI - La piccola rue Nicolas-Appert, nel quartiere Bastille, rimpiomba nel terrore. E così tutta la capitale francese che per qualche ora teme un ritorno del terrorismo tra sirene della polizia, bo ...Il principale sospetto dell'attacco sferrato a Parigi nei pressi della ex sede del settimanale satirico Charlie Hebdo è un 18enne nato in Pakistan. Lo riferiscono i media francesi, secondo i quali il ...