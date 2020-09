Parigi | allarme attentato vicino a Charlie Hebdo | 4 feriti gravi | due aggressori in fuga

(Di venerdì 25 settembre 2020). È in corso nella capitale francese un intervento della polizia non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona...

rtl1025 : La #TourEiffel è stata evacuata per un allarme #bomba e tutta la zona attorno al monumento più visitato di Francia… - Agenzia_Ansa : Allarme bomba a #Parigi, evacuata la #TourEiffel. Dopo una telefonata anonima che annunciava un attentato #ANSA - Fantaliz837 : RT @laltrodiego: ?? #Parigi, allarme attentato vicino a Charlie Hebdo: tre persone accoltellate. - laltrodiego : ?? #Parigi, allarme attentato vicino a Charlie Hebdo: tre persone accoltellate. - posthorn21 : RT @ilmessaggeroit: #parigi, allarme #attentato: tre persone ferite a coltellate -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi allarme

Il Messaggero

Allarme attentato a Parigi. È in corso nella capitale francese un intervento della polizia non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona di ...L'allarme Covid, con il nuovo record raggiunto in Francia nei ... In lieve rialzo solo Madrid (+0,02%), deboli invece Londra (-0,15%), Parigi (-0,9%), Milano (-0,8%) e Francoforte (-0,75%). Dal Regno ...