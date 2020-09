Parigi | accoltellamento vicino all' ex sede di Charlie Hebdo Tre feriti gravi | uomo in fuga

(Di venerdì 25 settembre 2020) È in corso aun intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia

Corriere : Parigi, accoltellamento vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: 3 feriti gravi, assalitore... - PaoloTrombin : RT @Corriere: Parigi, accoltellamento vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: 3 feriti gravi, assalitore... - pinoalfredos : RT @Corriere: Parigi, accoltellamento vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: 3 feriti gravi, assalitore... - DavideFm1899 : RT @Corriere: Parigi, accoltellamento vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: 3 feriti gravi, assalitore... - gtomasin : RT @Corriere: Parigi, accoltellamento vicino all'ex sede di Charlie Hebdo: 3 feriti gravi, assalitore... -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi accoltellamento

TGCOM

Almeno quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un accoltellamento avvenuto nei pressi degli ex locali del giornale satirico Charlie Hebdo. Il colpevole è in fuga. È ...La polizia antiterrorismo sta intervenendo a Parigi per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia. Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontani dalla zona ...