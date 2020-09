Paralimpiadi Roma 1960, chiusa settimana celebrazioni 60 anni (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Con il Convegno ‘Roma 1960 – Roma 2020, dalla prima Paralimpiade ai Giochi di Tokyo, sessant’anni di storia del movimento paralimpico’ si e’ chiusa la settimana di celebrazioni del 60esimo anniversario della prima edizione dei Giochi Paralimpici della storia, iniziata il 18 settembre con l’apposizione di una targa al Paolo Rosi (lo stadio dove si svolse la cerimonia di apertura) e i giochi di luce al Colosseo. L’evento, che si e’ svolto oggi presso l’Auditorium dell’Inail, ha rappresentato un’occasione per ricordare da dove e’ partito il movimento paralimpico e la lunga strada percorsa in questi anni da un Comitato che ha saputo imporsi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020)– Con il Convegno ‘2020, dalla prima Paralimpiade ai Giochi di Tokyo, sessant’di storia del movimento paralimpico’ si e’ladidel 60esimoversario della prima edizione dei Giochi Paralimpici della storia, iniziata il 18 settembre con l’apposizione di una targa al Paolo Rosi (lo stadio dove si svolse la cerimonia di apertura) e i giochi di luce al Colosseo. L’evento, che si e’ svolto oggi presso l’Auditorium dell’Inail, ha rappresentato un’occasione per ricordare da dove e’ partito il movimento paralimpico e la lunga strada percorsa in questida un Comitato che ha saputo imporsi ...

virginiaraggi : Questa mattina, presso lo Stadio ‘Paolo Rosi’, abbiamo dato inizio alle celebrazioni per ricordare le prime Paralim… - GuidaTVPlus : 25-09-2020 21:20 #RaiSport Speciale TG Sport:Anniversario Paralimpiadi Roma 1960 #StaseraInTV - PulitiElena : RT @vinspadafora: L'Italia può rivendicare di essere stata la culla delle Paralimpiadi: le prime si svolsero a Roma 60 anni fa. Per questo… - LaviniaPelosi : RT @vinspadafora: L'Italia può rivendicare di essere stata la culla delle Paralimpiadi: le prime si svolsero a Roma 60 anni fa. Per questo… - vinspadafora : L'Italia può rivendicare di essere stata la culla delle Paralimpiadi: le prime si svolsero a Roma 60 anni fa. Per q… -