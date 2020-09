Palermo, Kanoute è pronto per la nuova avventura rosanero: il saluto su Instagram ai tifosi del Catanzaro (Di venerdì 25 settembre 2020) Mamadou Kanoute saluta Catanzaro.In attesa di essere presentato alla stampa e alla piazza rosanero, l'attaccante senegalese di proprietà del Palermo, sbarcato in Sicilia nella serata di mercoledì, ha salutato e ringraziato, sul proprio account Instagram, il Catanzaro per l'affetto ricevuto nel corso dei suoi due anni in maglia giallorossa: "Arriva il momento dei saluti. Volevo ringraziare la città di Catanzaro e tutti i suoi splendidi tifosi per l’affetto e l’amicizia che mi sono stato donati in questi due anni. Con il vostro supporto ho cercato di dare il massimo nel mio lavoro e mai smetterò di ringraziarvi per la vostra vicinanza. Porterò sempre nel mio cuore i colori giallorossi! Grazie di tutto. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Mamadousaluta.In attesa di essere presentato alla stampa e alla piazza, l'attaccante senegalese di proprietà del, sbarcato in Sicilia nella serata di mercoledì, ha salutato e ringraziato, sul proprio account, ilper l'affetto ricevuto nel corso dei suoi due anni in maglia giallorossa: "Arriva il momento dei saluti. Volevo ringraziare la città die tutti i suoi splendidiper l’affetto e l’amicizia che mi sono stato donati in questi due anni. Con il vostro supporto ho cercato di dare il massimo nel mio lavoro e mai smetterò di ringraziarvi per la vostra vicinanza. Porterò sempre nel mio cuore i colori giallorossi! Grazie di tutto. ...

