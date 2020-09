Pago Veiano | il sindaco De Ieso | “Nuovo caso di covid | situazione sotto controllo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’annuncio arriva direttamente dalla pagina personale deldi, Mauro De: “L’ A.S.L. di Benevento mi ha informato in data odierna che un nostro concittadino dopo aver effettuato il tampone nasofaringeo da coronavirus è risultato positivo allo stesso. Ho immediatamente posto in essere delle attività di verifica a scopo precauzionale effettuando dei test sierologici a tutte le persone venute in contatto con il concittadino interessato per fortuna tutti sono risultati negativi. Ho altresì disposto la messa in quarantena obbligatoria dello stesso e dei componenti del suo nucleo familiare ai fini della tutela sanitaria generale con ulteriori verifiche di tampone nasofaringeo da effettuarsi dopo la quarantena ...