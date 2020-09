Pagamenti elettronici, premio da 3000 euro per chi usa la carta di credito (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Governo punta a incentivare i Pagamenti elettronici. premio da 3000 euro per chi usa la carta di credito. ROMA – Il Governo punta ad incentivare i Pagamenti elettronici. E per farlo, secondo quanto riportato da La Repubblica, potrebbe decidere in inserire nella misura un rimborso del 10% su quanto si spende con la carta di credito. Un voucher che sarà un massimo di 300 euro e andrà a tutte le persone che spenderanno 3.000 euro. Ma non è finita qui. L’altra grande novità è rappresentata dal bonus befana che si chiamerà super cashback e sarà di 3000 euro l’anno. ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Governo punta a incentivare idaper chi usa ladi. ROMA – Il Governo punta ad incentivare i. E per farlo, secondo quanto riportato da La Repubblica, potrebbe decidere in inserire nella misura un rimborso del 10% su quanto si spende con ladi. Un voucher che sarà un massimo di 300e andrà a tutte le persone che spenderanno 3.000. Ma non è finita qui. L’altra grande novità è rappresentata dal bonus befana che si chiamerà super cashback e sarà dil’anno. ...

Corriere : Pagamenti elettronici: dal premio da 3 mila euro al rimborso del 10%. Ecco il piano cashless del governo - MediasetTgcom24 : Pagamenti elettronici, vince super-cashback chi fa più transazioni #cashback - infoiteconomia : Pagamenti elettronici, rimborsi fino a 300 euro a chi usa la carta. E super bonus di 3mila euro - NewsMondo1 : Pagamenti elettronici, premio da 3000 euro per chi usa la carta di credito - redin20righe : Premi?? per chi usa le carte?? e tagliola per evasori fiscali. Il governo intende incoraggiare i pagamenti elettronic… -