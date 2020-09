Pagamenti elettronici 2020 | ecco il piano cashback in 3 punti | rimborsi fino a 3 mila euro

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 25 settembre 2020) Rimborso del 10% sui, superconda 3e lotteria degli scontrini a premi per chi paga con moneta elettronica: questo in 3ilcashless del Governo per disincentivare i contanti e spingere gli italiani a convertirsi all’utilizzo di carte di credito e bancomat per i loro acquisti: dal caffè agli elettrodomestici. Nel Decreto Agosto il Governo ha puntato all’orizzonte del rilancio consumi e, introducendola possibilità di un bonus Posper chi utilizzi questi strumenti tracciabili. Certo nulla ancora si sapeva riguardo alle modalità operative con cui sarebbe entrato in ...