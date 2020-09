“Ora vi dico chi voto da sempre”. Barbara D’Urso si confessa e tutti rimangono di sasso: “Ma veramente?!” (Di venerdì 25 settembre 2020) Per chi vota Barbara d’Urso? Destra o sinistra? Oppure centro? Intervistata da Vanity Fair, che nel numero in edicola in questa settimana l’ha inserita nella speciale classifica delle dieci donne più influenti del Bel Paese ritraendola nell’insolita veste di Madame Jeanne Bécu ( Contessa du Barry), la popolare conduttrice in forza a Mediaset ha dichiarato senza troppo girarci attorno di votare da sempre per la sinistra. Ma mica una sinistra centrista: quella proprio vecchio stampo, favorevole al movimento operaio, il PCI, srotolando l’acronimo il Partito Comunista Italiano. E Silvio Berlusconi? Come ha preso questa faccenda? Lui che ha fatto dei ‘comunisti’ i suoi avversari principali? A quanto sembra con estrema filosofia. “Sempre stata di sinistra”, chiosa Barbara ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Per chi votad’Urso? Destra o sinistra? Oppure centro? Intervistata da Vanity Fair, che nel numero in ela in questa settimana l’ha inserita nella speciale classifica delle dieci donne più influenti del Bel Paese ritraendola nell’insolita veste di Madame Jeanne Bécu ( Contessa du Barry), la popolare conduttrice in forza a Mediaset ha dichiarato senza troppo girarci attorno di votare da sempre per la sinistra. Ma mica una sinistra centrista: quella proprio vecchio stampo, favorevole al movimento operaio, il PCI, srotolando l’acronimo il Partito Comunista Italiano. E Silvio Berlusconi? Come ha preso questa faccenda? Lui che ha fatto dei ‘comunisti’ i suoi avversari principali? A quanto sembra con estrema filosofia. “Sempre stata di sinistra”, chiosa...

marattin : E con una consigliera regionale che invita a votare si per “un sacco di ragioni che non vi dico perché vi annoiereb… - mishingallifrey : Sveglia a quest’ora perché devono venire dei tecnici a casa. Vi sembra giusto? Io dico di no - RimmelD2020 : @73Orlando73 @giulezio2 @JohnHard3 Io onestamente lo ammiro per tutto quello che ha fatto nelle prime ore e dopo. A… - fineditutto : Io lo dico da anni, ora anche Marco Gervasoni ha cominciato a sostenerlo #noIusSoli - ciffa_official : Edit: qualcuno è andato a lamentarsi di questa cosa dal Sindaco e ora, chi và a vedere la partita ha i posti assegn… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ora dico De Benedetti: «Domani punta sugli abbonamenti digitali» Corriere della Sera