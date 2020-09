Omceo Roma, Magi visita pronto soccorso Campus Biomedico (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – Il presidente dell’Ordine del medici di Roma, accompagnato dal direttore del Campus Biomedico di Roma, Lorenzo Sommella, ha visitato il pronto soccorso dell’ospedale. La dottoressa, Federica Sambuco, direttrice del reparto, ha mostrato a Magi i locali inaugurati ad inizio mese, partendo dal triage, passando per l’alta intensita’, i locali dell’ecografia e della Tac a 300 strati, oltre alle aree di osservazione breve e alla holding area. Il percorso protetto, dedicato a chi ha sintomi sospetti di Covid, e’ stato visitato a distanza. Il pronto soccorso si rivolge a un bacino potenziale di circa 300mila residenti per un afflusso stimato in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020)– Il presidente dell’Ordine del medici di, accompagnato dal direttore deldi, Lorenzo Sommella, hato ildell’ospedale. La dottoressa, Federica Sambuco, direttrice del reparto, ha mostrato ai locali inaugurati ad inizio mese, partendo dal triage, passando per l’alta intensita’, i locali dell’ecografia e della Tac a 300 strati, oltre alle aree di osservazione breve e alla holding area. Il percorso protetto, dedicato a chi ha sintomi sospetti di Covid, e’ statoto a distanza. Ilsi rivolge a un bacino potenziale di circa 300mila residenti per un afflusso stimato in ...

