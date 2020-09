Olbia, sbarcano gli immigrati dell’Alan Kurdi. Tensioni sul molo durante il sit in della Lega (Video) (Di venerdì 25 settembre 2020) Olbia, 25 set – Sono iniziate poco fa al molo Cocciani del porto industriale di Olbia le operazioni di sbarco dei 125 immigrati arrivati a bordo della nave tedesca Alan Kurdi della Ong Sea Eye. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine. Con polizia e carabinieri anche ambulanze e personale sanitario che sottoporrà i clandestini al tampone per il coronavirus. L’imbarcazione, che inizialmente stava facendo rotta per Marsiglia, grazie alla calata di braghe – l’ennesima – dell’esecutivo ha sbarcato il suo «prezioso carico» di clandestini in Sardegna. Alla fine la Ong Sea Eye è riuscita nell’intento, a forza di stracciarsi le vesti e forte del rifiuto della Francia, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020), 25 set – Sono iniziate poco fa alCocciani del porto industriale dile operazioni di sbarco dei 125arrivati a bordonave tedesca AlanOng Sea Eye. Imponente lo schieramento di forze dell’ordine. Con polizia e carabinieri anche ambulanze e personale sanitario che sottoporrà i clandestini al tampone per il coronavirus. L’imbarcazione, che inizialmente stava facendo rotta per Marsiglia, grazie alla calata di braghe – l’ennesima – dell’esecutivo ha sbarcato il suo «prezioso carico» di clandestini in Sardegna. Alla fine la Ong Sea Eye è riuscita nell’intento, a forza di stracciarsi le vesti e forte del rifiutoFrancia, che ...

Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Il deputato leghista Zoffili ha superato il cordone di sicurezza per protestare seduto sul molo di fronte alla Alan Kurdi h… - MC205RE : RT @IlPrimatoN: Il deputato leghista Zoffili ha superato il cordone di sicurezza per protestare seduto sul molo di fronte alla Alan Kurdi h… - Vincenz90668603 : RT @IlPrimatoN: Il deputato leghista Zoffili ha superato il cordone di sicurezza per protestare seduto sul molo di fronte alla Alan Kurdi h… - kolemicos : RT @IlPrimatoN: Il deputato leghista Zoffili ha superato il cordone di sicurezza per protestare seduto sul molo di fronte alla Alan Kurdi h… - Andyphone : RT @IlPrimatoN: Il deputato leghista Zoffili ha superato il cordone di sicurezza per protestare seduto sul molo di fronte alla Alan Kurdi h… -