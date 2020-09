Oggi studenti in piazza per la scuola. Domani grande corteo a Roma (Di venerdì 25 settembre 2020) Agi - Dopo la protesta di ieri degli insegnanti che hanno manifestato anche davanti a Montecitorio sotto la piOggia, Oggi migliaia di studenti si mobiliteranno contro i ritardi e le mancanze che hanno caratterizzato l'inizio di questo anno scolastico. studenti, ma anche docenti e genitori uniti per costruire una scuola migliore si dannno appuntamento a Milano alle 9.30 (Largo Cairoli), a Roma alle 10.00 (Montecitorio), a Genova alle 9.30 (piazza Fanti d'Italia), a Napoli alle 16.00 (piazza Matteotti), a Perugia alle 9.00 (piazza IV Novembre), a L'Aquila alle 16:00 (Prefetto dell'Aquila, Corso Federico II) e a Siracusa alle 17.00 (Via Minerva). Domani poi sarà la volta dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Gilda e ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) Agi - Dopo la protesta di ieri degli insegnanti che hanno manifestato anche davanti a Montecitorio sotto la pia,migliaia disi mobiliteranno contro i ritardi e le mancanze che hanno caratterizzato l'inizio di questo anno scolastico., ma anche docenti e genitori uniti per costruire unamigliore si dannno appuntamento a Milano alle 9.30 (Largo Cairoli), aalle 10.00 (Montecitorio), a Genova alle 9.30 (Fanti d'Italia), a Napoli alle 16.00 (Matteotti), a Perugia alle 9.00 (IV Novembre), a L'Aquila alle 16:00 (Prefetto dell'Aquila, Corso Federico II) e a Siracusa alle 17.00 (Via Minerva).poi sarà la volta dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, Gilda e ...

SkyTG24 : Scuola, protesta studenti e sindacati a #Torino. Anche bandiere NoTav - Agenzia_Italia : Oggi studenti in piazza per la scuola. Domani grande corteo a Roma - matteosalvinimi : I nostri figli e i nostri insegnanti meritano serietà: oggi, come promesso, a nome di studenti, famiglie, docenti e… - a_cegna : Oggi riprendo a parlare di Latino America ad Esteri. @chawkisenouci mi fa parlare del sesto anniversario della spar… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, protesta studenti e sindacati a #Torino. Anche bandiere NoTav -