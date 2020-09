Obbligo mascherina all’aperto in Campania: cosa dice la nuova ordinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Obbligo mascherina all’aperto in Campania: cosa dice la nuova ordinanza Obbligo mascherina in Campania: un nuovo provvedimento regionale impone di indossare il dispositivo anche all’aperto fino al 4 ottobre 2020. “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore” ha dichiarato a margine dell’emanazione dell’ordinanza il Governatore Vincenzo De Luca.Segui Termometro Politico su Google News Obbligo mascherina in Campania: anche all’aperto fino al 4 ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 25 settembre 2020)all’aperto inlain: un nuovo provvedimento regionale impone di indossare il dispositivo anche all’aperto fino al 4 ottobre 2020. “Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore” ha dichiarato a margine dell’emanazione dell’il Governatore Vincenzo De Luca.Segui Termometro Politico su Google Newsin: anche all’aperto fino al 4 ...

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando l'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che da ieri ripristina l'obbligo di indossare la mascherina anche ...

