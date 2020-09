Nuovo Royal Baby in arrivo: l’annuncio di Buckingham Palace (Di venerdì 25 settembre 2020) C’è un Nuovo Royal Baby in arrivo nella famiglia reale. La principessa Eugenie di York è incinta. Il lieto annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale di Buckingham Palace accompagnata da una foto pubblicata sul profilo Instagram della nipote della regina Elisabetta: lei e il consorte Jack Brooksbank sono in attesa del primo figlio. “I genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia”, si legge nel comunicato. La nascita del bambino è prevista per l’inizio del 2021. Dopo la nota ufficiale, anche la futura mamma ha condiviso la notizia su Instagram con una foto di coppia e una di un paio di scarpine, scrivendo: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021”. Figlia del principe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) C’è uninnella famiglia reale. La principessa Eugenie di York è incinta. Il lieto annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale diaccompagnata da una foto pubblicata sul profilo Instagram della nipote della regina Elisabetta: lei e il consorte Jack Brooksbank sono in attesa del primo figlio. “I genitori, la regina e il duca di Edimburgo sono deliziati dalla notizia”, si legge nel comunicato. La nascita del bambino è prevista per l’inizio del 2021. Dopo la nota ufficiale, anche la futura mamma ha condiviso la notizia su Instagram con una foto di coppia e una di un paio di scarpine, scrivendo: “Jack e io siamo così eccitati per l’inizio del 2021”. Figlia del principe ...

