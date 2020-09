Nuova positività al Covid-19 a San Martino Valle Caudina, l’annuncio del sindaco (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – “È di questa mattina la notizia che un nostro concittadino è risultato positivo al test Covid-19, fortunatamente e’ asintomatico e sta bene”. E’ l’annuncio del sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano. “L’accertamento della positività è emersa da un tampone somministrato da un laboratorio privato ed è in itinere la verifica e la eventuale conferma da parte dell’Asl di Avellino. Nel frattempo stiamo predisponendo una ordinanza di messa in isolamento domiciliare obbligatorio per i familiari e le persone che hanno avuto un contatto significativo. La persona contagiata ed i sui familiari, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) – “È di questa mattina la notizia che un nostro concittadino è risultato positivo al test-19, fortunatamente e’ asintomatico e sta bene”. E’ l’annuncio deldi San, Pasquale Pisano. “L’accertamento della positività è emersa da un tampone somministrato da un laboratorio privato ed è in itinere la verifica e la eventuale conferma da parte dell’Asl di Avellino. Nel frattempo stiamo predisponendo una ordinanza di messa in isolamento domiciliare obbligatorio per i familiari e le persone che hanno avuto un contatto significativo. La persona contagiata ed i sui familiari, ...

