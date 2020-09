"Non credo che sia così": le parole di Stefano Pioli su Zlatan Ibrahimovic. Siamo sicuri? (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Milan fatica più del previsto, forse troppo, colo Bodo/Glimt. Ma alla fine vince 3-2, nonostante un gol divorato dai norvegesi all'ultimo secondo. Ora, i playoff di Europa League. E Stefano Pioli, a fine partita, si mostra soddisfatto: l'assenza di Zlatan Ibrahimovic per coronavirus, un fulmine a ciel sereno poco prima del calcio d'inizio, poteva infatti avere effetti, anche psicologici, ben peggiori. "La sofferenza fa parte di queste gare - rimarca il tecnico rossonero -, era un avversario con attaccanti molto veloci e che sta bene. Bravi a stare dentro la partita dopo il loro gol, potevamo gestire meglio dopo il nostro doppio vantaggio. Non avendolo fatto, faticare alla fine ci stava". Quando gli chiedono se il Milan sia Ibra-dipendente, Pioli replica: "Questa storia ci sarà sempre. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Milan fatica più del previsto, forse troppo, colo Bodo/Glimt. Ma alla fine vince 3-2, nonostante un gol divorato dai norvegesi all'ultimo secondo. Ora, i playoff di Europa League. E, a fine partita, si mostra soddisfatto: l'assenza diper coronavirus, un fulmine a ciel sereno poco prima del calcio d'inizio, poteva infatti avere effetti, anche psicologici, ben peggiori. "La sofferenza fa parte di queste gare - rimarca il tecnico rossonero -, era un avversario con attaccanti molto veloci e che sta bene. Bravi a stare dentro la partita dopo il loro gol, potevamo gestire meglio dopo il nostro doppio vantaggio. Non avendolo fatto, faticare alla fine ci stava". Quando gli chiedono se il Milan sia Ibra-dipendente,replica: "Questa storia ci sarà sempre. ...

trash_italiano : - non so cosa lo abbia spinto a fare quel gesto - non credo sia suicidio, ma istigazione al suicidio RAGA MA CHE… - fattoquotidiano : Referendum, Grillo: “Non credo più nella rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta”. E difende Rouss… - riotta : Due visioni a confronto Scegliete voi @beppe_grillo : Non credo nel Parlamento ma nella democrazia diretta Aldo Mor… - ARGDON62 : RT @albertoinfelise: Riepilogo: insulti e volgarità a parte oggi un ex parlamentare mi ha accusato di essere un hater violento che semina o… - RecitarLeggendo : RT @Antonio79B: 'Non mi sono mai sposata. Il matrimonio è una cosa seria e bisognerebbe sposarsi solo per amore. Ho avuto più corteggiatori… -