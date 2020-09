Nel libro di Vanessa Niri il presente dei nostri bambini è una casa dalle finestre chiuse

Leggi su wired

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’involuzione adulto-centrica degli anni ’90 È dagli anni ’90 del Novecento, che la società – in particolare, anche se ovviamente non solo, quella italiana – ha purtroppo iniziato nuovamente a ritrarsi in una visione sempre più adulto-centrica, spostando pian piano il cono di luce dai diritti deialla loro centralità simbolica ed economica. Così scrive il filosofo Marcel Gauchet: «Se il XX secolo è stato il secolo della scoperta del bambino reale, supportata dalla nascita contemporanea della pediatria, della pedagogia e della psicoanalisi, il XXI sembra aprirsi come il secolo della sacralizzazione del bambino immaginario. La nostra società esalta a tal punto la dimensione infantile da arrivare a mitizzarla e, alla fine, a mistificarla». È quindi in questo contesto ...