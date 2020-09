Nel caso 'camici' per i pm c'è un "diffuso coinvolgimento" di Attilio Fontana (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Nella richiesta di consegna dei cellulari alle persone coinvolte nell'inchiesta sui camici, i pm di Milano parlano di "diffuso coinvolgimento di Attilio Fontana in ordine alle vicende relative ai camici e alle mascherine, accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti". Tra questi, quello del 16 aprile 2020 delle 15 e 22 in cui il cognato Andrea Dini "informa la sorella Roberta circa l'ordine dei camici da parte di Regione Lombardia: 'Ordine camici arrivato. Ho preferito non scriverlo ad Atti'. E lei gli risponde: "Giusto, bene cosi'". Al centro dell'indagine c'è la fornitura alla società Dama spa, ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Nella richiesta di consegna dei cellulari alle persone coinvolte nell'inchiesta sui, i pm di Milano parlano di "diin ordine alle vicende relative aie alle mascherine, accompagnato dalla parimenti evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suomediante messaggi scritti". Tra questi, quello del 16 aprile 2020 delle 15 e 22 in cui il cognato Andrea Dini "informa la sorella Roberta circa l'ordine deida parte di Regione Lombardia: 'Ordinearrivato. Ho preferito non scriverlo ad Atti'. E lei gli risponde: "Giusto, bene cosi'". Al centro dell'indagine c'; la fornitura alla società Dama spa, ...

