Nel 2019 nessuna carenza di sangue. Anche grazie al vaccino influenzale (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Nel 2019 per la prima volta non si sono registrate carenze di sangue nel periodo invernale, verosimilmente Anche grazie all'inclusione dei donatori di sangue nell'elenco delle categorie per le quali il Ministero della salute raccomanda di offrire attivamente e gratuitamente la vaccinazione antinfluenzale. Lo dimostrano i dati del Programma Nazionale di Autosufficienza appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale, secondo cui lo scorso anno è stato garantito il fabbisogno nazionale di sangue grazie soprattutto alla solidarietà tra regioni. Dai dati presentati nel 2019 "la riduzione infra-annuale dell'attività di raccolta è stata più contenuta e limitata al mese di ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Nelper la prima volta non si sono registrate carenze dinel periodo invernale, verosimilmenteall'inclusione dei donatori dinell'elenco delle categorie per le quali il Ministero della salute raccomanda di offrire attivamente e gratuitamente la vaccinazione ant. Lo dimostrano i dati del Programma Nazionale di Autosufficienza appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale, secondo cui lo scorso anno è stato garantito il fabbisogno nazionale disoprattutto alla solidarietà tra regioni. Dai dati presentati nel"la riduzione infra-annuale dell'attività di raccolta è stata più contenuta e limitata al mese di ...

ZZiliani : (da 9'58' a 10'23': Agnelli preannuncia il sorpasso della Juventus al Bayern nel ranking Uefa al termine della stag… - francescoseghez : I nuovi contratti di lavoro nel primo semestre 2020 rispetto ai primi sei mesi del 2019: - 235 mila tempo indeterm… - sscnapoli : Per la seconda stagione consecutiva il primo gol del @sscnapoli in Serie A è stato realizzato da @dries_mertens14… - comunicazionemm : ?? Nel 2019 MM ha identificato 8 #SDGs prioritari su cui indirizzare maggiormente il proprio impegno in ambito di so… - r_decamillis : RT @inail_gov: #Bettoni 'Da quando Maglio, medico #Inail ebbe l'intuizione di organizzare la prima paralimpiade il movimento ha fatto tanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2019 Nel 2019 nessuna carenza di sangue. Anche grazie al vaccino influenzale AGI - Agenzia Giornalistica Italia Waterfestival Viverone 2020: il 26 e 27 settembre torna il Gran Premio

Dopo il successo dell’anno scorso, il Rainbow Team riporta la Manifestazione Sportiva di Motonautica Nazionale e Internazionale sul lago biellese Il Watefestival di Viverone è sempre più vicino. È tut ...

IL PROBLEMA DELLE IMPRESE ZOMBIE NEL POST COVID

Dopo la Grande Crisi del 2008 il fenomeno delle cosiddette imprese zombie è cresciuto enormemente a livello mondiale. Sono così chiamate quelle imprese che, pur non essendo capaci di gestire bene le p ...

Dopo il successo dell’anno scorso, il Rainbow Team riporta la Manifestazione Sportiva di Motonautica Nazionale e Internazionale sul lago biellese Il Watefestival di Viverone è sempre più vicino. È tut ...Dopo la Grande Crisi del 2008 il fenomeno delle cosiddette imprese zombie è cresciuto enormemente a livello mondiale. Sono così chiamate quelle imprese che, pur non essendo capaci di gestire bene le p ...