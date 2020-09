Nba 2K21, nella nostra prova gli alti e bassi del nuovo capitolo del videogame dedicato al basket (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 2020 è un anno particolare per svariati motivi e il basket non ne ha risentito meno di altri, tra la stagione ferma per il Covid, il movimento attivista della comunità afroamericana e la disastrosa perdita di Kobe Bryant. Parlando in – decisamente più leggeri – termini videoludici, si aggiunge un elemento che non poteva non colpire in prima persona tutti quei titoli che escono a cadenza annuale come Pes, Fifa e lo stesso Nba 2K: l’ombra della nuova generazione di consoles. Visual Concepts, per il suo NBA 2K21, ha deciso di rilasciare un gioco completo, invece che una semplice patch di aggiornamento, idea che ha offerto percezioni altalenanti all’interno del titolo. Dal punto di vista grafico ormai è rimasto poco da poter migliorare su Playstation 4 e Xbox One, ma le nuove motion captures hanno dato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 2020 è un anno particolare per svariati motivi e ilnon ne ha risentito meno di altri, tra la stagione ferma per il Covid, il movimento attivista della comunità afroamericana e la disastrosa perdita di Kobe Bryant. Parlando in – decisamente più leggeri – termini videoludici, si aggiunge un elemento che non poteva non colpire in prima persona tutti quei titoli che escono a cadenza annuale come Pes, Fifa e lo stesso Nba 2K: l’ombra della nuova generazione di consoles. Visual Concepts, per il suo NBA, ha deciso di rilasciare un gioco completo, invece che una semplice patch di aggiornamento, idea che ha offerto percezioni altalenanti all’interno del titolo. Dal punto di vista grafico ormai è rimasto poco da poter migliorare su Playstation 4 e Xbox One, ma le nuove motion captures hanno dato ...

Noovyis : (Nba 2K21, nella nostra prova gli alti e bassi del nuovo capitolo del videogame dedicato al basket) Playhitmusic -… - fred_le_grand : RT @Dgps_4: ??BLACK FRIDAY?? ?Disponibili ancora per oggi account secondari di ??1 fifa 21 —— 15€ ??1 nba 2k21—— 15€ ENTRATE ???????? https://… - OffSidePage_ : RT @Dgps_4: ??BLACK FRIDAY?? ?Disponibili ancora per oggi account secondari di ??1 fifa 21 —— 15€ ??1 nba 2k21—— 15€ ENTRATE ???????? https://… - NewsProclub : RT @Dgps_4: ??BLACK FRIDAY?? ?Disponibili ancora per oggi account secondari di ??1 fifa 21 —— 15€ ??1 nba 2k21—— 15€ ENTRATE ???????? https://… - Dgps_4 : ??BLACK FRIDAY?? ?Disponibili ancora per oggi account secondari di ??1 fifa 21 —— 15€ ??1 nba 2k21—— 15€ ENTRATE… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba 2K21 NBA 2K21 - Kobe!!! Nerdando.com NBA 2K21 – I migliori 25 giocatori

NBA 2K21 è finalmente tra noi. Avete anche voi dei dubbi per costruire la vostra squadra? Niente paura: ci pensiamo noi, con la Top 25 dei migliori giocatori da utilizzare! NBA 2K21 è nelle nostre cas ...

NBA 2K21, torna il campionato di basket americano su pc e console

Il 2020 non è stato un anno da ricordare per il basket d’oltreoceano (così come per tutti gli altri sport del resto). Consoliamoci quindi con NBA 2K21, il videogame simulativo pubblicato da 2K - come ...

NBA 2K21 è finalmente tra noi. Avete anche voi dei dubbi per costruire la vostra squadra? Niente paura: ci pensiamo noi, con la Top 25 dei migliori giocatori da utilizzare! NBA 2K21 è nelle nostre cas ...Il 2020 non è stato un anno da ricordare per il basket d’oltreoceano (così come per tutti gli altri sport del resto). Consoliamoci quindi con NBA 2K21, il videogame simulativo pubblicato da 2K - come ...