Natalia Paragoni fidanzata Andrea Zelletta: non sta bene? Tanta paura (Di venerdì 25 settembre 2020) Questo articolo . Si chiama Natalia Paragoni la fidanzata di Andrea Zelletta, concorrente del Grande Fratello Vip, che ha vissuto una grande preoccupazione. Natalia Paragoni e Andrea Zelletta stanno insieme ormai da diverso tempo e la ragazza in questi giorni ha fatto preoccupare i fan per la sua assenza dai social. Zelletta in questo momento sta partecipando alla … Leggi su youmovies (Di venerdì 25 settembre 2020) Questo articolo . Si chiamaladi, concorrente del Grande Fratello Vip, che ha vissuto una grande preoccupazione.stanno insieme ormai da diverso tempo e la ragazza in questi giorni ha fatto preoccupare i fan per la sua assenza dai social.in questo momento sta partecipando alla …

infoitcultura : Natalia Paragoni, esito tampone covid: “Non stavo molto bene” - infoitcultura : GF Vip Natalia Paragoni: “Assente dai social, ho fatto il tampone: negativo” - GossipItalia3 : Natalia Paragoni, in bianco e nero non teme rivali: interviene la Lorenzini, senza peli sulla lingua… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: In realtà è nera ?? #gfvip - CheDonnait : 'Lui sa fare un passo indietro' Questa frase mi ricorda qualcosa. A voi, no? #GFVIP #uominiedonne -