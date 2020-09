Nasconde il cadavere di un pensionato in una sacca ermetica | arrestato il titolare di un’agenzia funebre

(Di venerdì 25 settembre 2020) E’ tanto terribile da sembrare frutto della fantasia, ma quanto accaduto in Sicilia è assolutamente reale. Ildi un’agenziadi Lentini, nel siracusano, è statocon l’accusa di aver nascosto il corpo senza vita di un, il bancario Francesco Di Pietro. L’uomo, Adriano Rossitto di 37 anni, è ora accusato di soppressione di. La salma era stata trovata dai carabinieri a Carlentini il 25 agosto 2019. Un anno dopo la procura di Siracusa ottenuto la custodia cautelare. Tutt’ora il caso è avvolto dal mistero. La scomparsa del bancario è un giallo.. L’ex dipendente della Carige di Lentini, noto per essere una persona abitudinaria, era spesso solo e nel tempo libero frequentava Rossitto. Era ...

PALERMO – I carabinieri della Compagnia di Augusta, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un 37enne titolare di un’agenzia funebre, Adriano Rossitto, residente a Lentini, con l’accusa di ...Il 37enne è accusato di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere in concorso. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a far ritrovare il corpo di un bancario 67enne in pensione, il 25 ago ...