Nardella: 'Non dobbiamo sprecare la lezione del coronavirus' (Di venerdì 25 settembre 2020) Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - "Il passato recente e frenetico del mondo pre-crisi ha subito una drammatica battuta d'arresto. Il Covid-19 ci ha fatto capire che il futuro è possibile solo guardando davanti a noi, imparando dagli errori del passato perché, come è stato detto, peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aprendo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la seconda edizione del Festival nazionale dell'economia civile, promosso da Federcasse, Confcooperative, Next e Scuola di Economia civile (Sec). "Oggi l'Italia e il mondo stanno vivendo quasi una sorta di dopoguerra, per questo abbiamo l'opportunità irripetibile di fare tesoro di ciò che stiamo apprendendo - ha sottolineato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - "Il passato recente e frenetico del mondo pre-crisi ha subito una drammatica battuta d'arresto. Il Covid-19 ci ha fatto capire che il futuro è possibile solo guardando davanti a noi, imparando dagli errori del passato perché, come è stato detto, peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario, aprendo nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la seconda edizione del Festival nazionale dell'economia civile, promosso da Federcasse, Confcooperative, Next e Scuola di Economia civile (Sec). "Oggi l'Italia e il mondo stanno vivendo quasi una sorta di dopoguerra, per questo abbiamo l'opportunità irripetibile di fare tesoro di ciò che stiamo apprendendo - ha sottolineato ...

ZenatiDavide : Nardella: 'Non dobbiamo sprecare la lezione del coronavirus' : - PaoloPuccioni : @_fastfastfast La colpa non é di Nardella o Giani ma di Pessina e di Fianchisti. Certamente. - barbaramazzan11 : @mariellarosati @simonabonafe @matteorenzi @EugenioGiani @VincenzoDeLuca Ma non si capisce... sta’ Bonafe più renz… - viro78 : Altra #ChiusuraDiStato, questo governo ci vuole morti!. #Nardella (Quello che mi ha bloccata perché non vuole senti… - lellinara : Il coprire le statue è già stato faffo dal sindaco di. Firenze. Nardella tempo fa....per la visita di non ricordo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Non Nardella: 'Non dobbiamo sprecare la lezione del coronavirus' Adnkronos Nardella: 'Non dobbiamo sprecare la lezione del coronavirus'

Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - "Il passato recente e frenetico del mondo pre-crisi ha subito una drammatica battuta d'arresto. Il Covid-19 ci ha fatto capire che il futuro è possibile solo guardando ...

Iacopo Melio, campione di preferenze: "Mia paura è tradire le aspettative". L'INTERVISTA

Iacopo Melio è riuscito a fare salti altissimi, l'ultimo riguarda il risultato elettorale delle Regionali. Candidato nel collegio Firenze centro, con agguerriti candidati come gli assessori della giun ...

Firenze, 25 set. - (Adnkronos) - "Il passato recente e frenetico del mondo pre-crisi ha subito una drammatica battuta d'arresto. Il Covid-19 ci ha fatto capire che il futuro è possibile solo guardando ...Iacopo Melio è riuscito a fare salti altissimi, l'ultimo riguarda il risultato elettorale delle Regionali. Candidato nel collegio Firenze centro, con agguerriti candidati come gli assessori della giun ...