Napoli, Milik vicino alla cessione: decolla la trattativa con il Tottenham (Di venerdì 25 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis non perderà a parametro zero l'attaccante polacco. Il club inglese di Levy è disposto a prenderlo in prestito con riscatto a 25 milioni

