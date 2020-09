Napoli, la cessione di Koulibaly può rivoluzionare la difesa azzurra (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno ha approfondito nelle ultime ore la situazione che riguarda il reparto difensivo del Napoli. Tutto ovviamente dipende dal destino di Kalidou Koulibaly: la sua permanenza significherebbe l’ovvia fine del mercato azzurro in entrata, quantomeno per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Allo stesso tempo la cessione del difensore senegalese porterebbe una mini … L'articolo Napoli, la cessione di Koulibaly può rivoluzionare la difesa azzurra Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Corriere del Mezzogiorno ha approfondito nelle ultime ore la situazione che riguarda il reparto difensivo del. Tutto ovviamente dipende dal destino di Kalidou: la sua permanenza significherebbe l’ovvia fine del mercato azzurro in entrata, quantomeno per quanto riguarda il pacchetto difensivo. Allo stesso tempo ladel difensore senegalese porterebbe una mini … L'articolo, ladipuòla

