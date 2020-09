Nanni | piano Tpl Prenestino-Collatino va rivisto

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – “In questi giorni mi sono arrivate numerose segnalazioni da parte di cittadini, residenti o che lavorano a Roma Est, contrari al nuovodi trasporto pubblico locale che andra’ in vigore da lunedi’ 28 settembre e che vedra’ coinvolti molte zone del VI Municipio”. Cosi’ in una nota Dario, consigliere del VI Municipio. “Un- prosegue- che penalizza gli abitanti del versantee che non aiuta il collegamento radiale tra Roma est e la metro C, sulla Via Casilina.” “Tra le tante cose da rivedere ne ricordo alcune: ripristinare il percorso del 555 con il capolinea a Grotte Celoni, che con il nuovotrasporta i cittadini verso Pantano allontanandoli invece che ...