Myriam Catania e Guendalina Goria, guardate qua: al GF Vip scappa il bacio (Di venerdì 25 settembre 2020) bacio tra Myriam Catania e Guenda Goria. Al Grande Fratello Vip 5, i vip hanno dimostrato una discreta dose di affettuosità: gli abbracci sono all'ordine del giorno. Ieri sera, complice qualche bicchiere di vino, Myriam, che già ha strappato un bacio a stampo sulle labbra a Elisabetta Gregoraci, ha concesso il bis saffico baciando Guenda Goria. Se la prima volta era stato un incidente al momento del distacco dall'abbraccio, questa volta no. I gieffini stavano ballando in salotto quando Myriam, doppiatrice famosa e nipote di Simona Izzo, si è avvicinata sensuale a Guenda e l'ha baciata sulle labbra. bacio ricambiato, seguito da abbraccio e balletto.

