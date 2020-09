Musica e Poesia, il 16 ottobre al via la seconda edizione del festival a Thiene (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 16 ottobre parte il festival a Thiene, Musica e Poesia. Il festival è generalmente uno spettacolo che caratterizza la stagione Musicale della città veneta. Cinque importanti appuntamenti Musicali a partire dal 16 ottobre all’Auditorium Fonato. A Thiene si terrà la seconda edizione della rassegna Musicale Musica e Poesia. Il festival patrocinato dall’Assessorato alla Cultura della città di Thiene. La manifestazione vuole portare con 5 concerti/incontro con il pubblico, la Musica e la Poesia di diverse generazioni ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Il 16parte il. Ilè generalmente uno spettacolo che caratterizza la stagionele della città veneta. Cinque importanti appuntamentili a partire dal 16all’Auditorium Fonato. Asi terrà ladella rassegnale. Ilpatrocinato dall’Assessorato alla Cultura della città di. La manifestazione vuole portare con 5 concerti/incontro con il pubblico, lae ladi diverse generazioni ...

VladimirADM2 : 7 interest, 7 friends ??scienza ??poesia ??palestra ??lingua giapponese ??fotografia ??musica indie ??anime e manga… - giorgiobigi1 : RT @MMirella28: Il mondo è pieno di poesia,l aria è vivida del suo spirito e le onde danzano alla musica della sua melodia e scintillano ne… - arteespettacolo : RT @RADIOBACKHOME1: Alle 16:00 torna Iva??? con il suo programma speciale di musica, poesia e riflessioni! Il venerdì non è mai stato così… - RADIOBACKHOME1 : Alle 16:00 torna Iva??? con il suo programma speciale di musica, poesia e riflessioni! Il venerdì non è mai stato c… - SportPiceno : New post: “POESIA IN MUSICA: VERSO L’ASSOLUTO DI MAURO CROCETTA” -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Poesia Poesia e Musica a Palazzo Chiericati VicenzaToday La Brianza a Casa Sanremo con Poesia Potente e Chitarra Tonante

Sound Bocs, prima residenza artistica a sfondo civile mai realizzata in Europa firmata dall’Associazione Musica contro le mafie, si è conclusa conquistando giovani e giovanissimi, in reale e in virtua ...

L'arte e la cultura come antidoto alla criminalità: tutto pronto per la finalissima Talent antimafia #Noi

Tutto è pronto per la finalissima della seconda edizione del «Talent Antimafia #Noi». L’evento, programmato per domenica 27 settembre, si terrà al Multisala Cineland a Ostia, a partire dalle 16.30. Il ...

